Noch wohnen die Maulwürfe an der Fuhsestraße in Woltwiesche

Lange gab es Bedenken, in Woltwiesche die Lücke zwischen Feuerwehr, Bahn und Häusern entlang der Fuhsestraße zu bebauen. Doch das soll sich ändern. Der Ortsrat von Woltwiesche sprach sich am Mittwoch für einen Quadratmeterpreis von 156 Euro bei den zwölf Grundstücken für Einfamilienhäuser aus.

Die CDU stimmte, wie immer, wegen der aus ihrer Sicht für Bauherren einschränkenden Satzung gegen den Bebauungsplan „Fuhsestraße“. Da das aber im von der SPD dominierten Lengeder Gemeinderat nicht entscheidend ist, betonte Wilhelm Sieverling von der CDU im Woltwiescher Ortsrat, dass der gemeinsam mit der SPD empfohlene Quadratmeterpreis in dieser Zeit angemessen sei.

Mit dem Beschluss des Gemeinderates (Sitzung am 21. Dezember) kann das Baugebiet kommen. Politisch sind sind Messen gesungen, die öffentlichen Auslegungen fanden längst statt. Dennoch ist einigen Bürgern aufgefallen, dass auf der bisherigen Ackerfläche für das neue Baugebiet derzeit sehr viele Maulwurfshügel zu sehen sind. Einige fragen sich: Was wird aus den kleinen „Bergmännern“?

Fachbereichsleiter Cord-Heinrich Helmke stellt auf Nachfrage, im Gegensatz zu den berühmten Baugebiet stoppenden Feldhamstern, fest: „Maulwürfe müssen nicht umgesetzt werden.“ Eine entsprechende Anfrage liege der Gemeinde nicht vor.

Wie üblich habe es vorab eine Begehung durch einen Biologen gegeben. Nach den öffentlichen Auslegungen der Pläne habe es ebenfalls keine Einwände gegeben. Insofern steht fest: Spätestens mit dem Beginn der menschlichen Hausbauten ab 2022 müssen die Maulwürfe umziehen.

Rechts die Fuhsestraße, hinten links die grüne Lärmschutzwand an der Bahnstrecke. Hier soll das neue Baugebiet von Woltwiesche hin. Foto: Arne Grohmann

Doch das eigentliche Thema bei der länger gescheuten Lückenbebauung sei der Lärm durch die nahe Bahnstrecke gewesen, erläutert Helmke. Inzwischen seien die Züge aber leiser geworden. Zudem sei mit dem zweigleisigen Ausbau der Bahnstrecke auch in Woltwiesche der Lärmschutz verbessert worden.

Nun könne die Lücke im Dorf geschlossen werden. Im Sommer sei die Vermarktung der Bauplätze geplant. „Und außerdem kommt die neue Krippe auch dahin“, betont der Fachbereichsleiter.

Weitere Themen im Ortsrat

Weiterhin ging es in der sehr kalten Mensa der Grundschule Woltwiesche während der Ortratssitzung um illegale Grünentsorgung am Friedhof (soll durch verdichtete Bepflanzung verhindert werden), Achtung-Kinder-Schilder (kommen nicht), und das Dauerthema Wertstoffinsel an der Ortsdurchfahrt neben dem Schützenheim (zieht zum Festplatz um, dauert aber noch).

Die Mitglieder des Ortsrates nahmen zudem den Entwurf der Verwaltung für den Haushalt 2021 zur Kenntnis. Dieser sieht Investitionen in Höhe von rund 25 Millionen Euro vor. In Woltwiesche wird davon eine Krippe gebaut, der Kindergarten erweitert, die Kläranlage saniert, die Baugebiete erworben und vorbereitet oder die Fenster und Heizungen in der Grundschule modernisiert.

Da wegen Corona die Seniorenfeier ausfiel, hat der Woltwiescher Ortsrat etwas mehr Geld in der Kasse, aus der er Zuschüsse im Dorf verteilen kann. So soll nun auch der Spielmannszug 250 Euro bekommen, aber auch Fördervereine.

Die Haltestelle an der Grundschule ist die einzige, die noch nicht barrierefrei ist im Ort. Das soll sich bald ändern, der Umbau kommt auch hier.

Außerdem möchte der Ortsrat, mit Hilfe der Gemeinde, Geld ausgeben für die Sanierung seiner Gedenksteine und eine Tafel mit Erläuterungen zu diversen Grabsteinen aufstellen lassen.

Und schließlich ging es doch noch einmal um das Baugebiet „Fuhsestraße“. CDU und SPD recherchierten für den zu vergebenen Namen für eine neue Straße in alten Unterlagen. Aus der Chronik geht die Flurbezeichnung „Linnenbark“ (Bark = Berg) hervor. Deswegen soll die neue Straße im Dorf „Am Linnenberg“ heißen.