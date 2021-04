Corona-Verstöße in Lengede – Polizei ermittelt

Lengede. Die Beamten trafen in einer Wohnung in Lengede 16 Erwachsene und mehrere Kinder an. Es gab Platzverweise.

Die Polizei Peine ermittelt nach Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz. In Lengede am Stettiner Ring trafen Beamte am Sonntag, 25. April, 20.40 Uhr, in einem Wohnhaus auf 16 Erwachsene und mehrere Kinder, heißt es im Polizeibericht. Die Ermittlungen der Polizei hätten ergeben, dass mindestens acht der angetroffenen Personen einem fremden Hausstand angehörten. Mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren seien eingeleitet und Platzverweise ausgesprochen worden.

red