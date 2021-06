SV Lengede macht mit ausgedienten Fußbällen Freude

Lengede. „Eine Gemeinde hält zusammen“ – unter diesem Motto werden Einrichtungen werden beschenkt. So können zum Beispiel Kids nun in der Pause kicken.

Alte Bälle – sie können noch sehr viel Spaß bereiten und für aktiven Sport sorgen. Der SV Lengede verschenkte sie jetzt an verschiedene Adressaten. Auf dem Foto Marius Schenkel (SV) und Barbel Loose (Deutscher Schäferhundeverein).

Irgendwann ist die Zeit gekommen, da hat der Fußball im Fußball ausgedient. Das sagt Marius Schenkel für den SV Lengede. Man habe sich dann die Frage im Verein gestellt: Aber warum wegschmeißen? Es gibt immer jemanden, der für etwas noch Verwendung hat.

Für Spiel, Spaß und Training

Marius Schenkels Antwort: „Deshalb haben wir die Bälle dem Verein für deutsche Schäferhunde Lengede übergeben. So finden die Bälle noch Verwendung für Spiel, Spaß und Training. Weitere Bälle wurden an die Grundschule Lengede, die Fünfjährigen-Gruppe Sonnenschein, den Kindergarten Arche Noah und den Kindergarten Mathilde übergeben.“ Dort könnten die Kids jetzt gemeinsam in ihren Pausen kicken.

Dank an die Mitglieder

„Es ist immer ein tolles Gefühl, wenn man Kindern etwas Gutes tun kann. Wir sollten alle ein wenig Nachhaltiger handeln, auch wenn es jetzt nur Bälle sind“, so Schenkel. Er dankte den Vereinsmitgliedern, die die örtlichen Institutionen besucht und die Bälle übergeben hatten.

Weitere Empfänger können sich melden

Die Aktion soll laut Schenkel in diesem Zeichen stehen: Eine Gemeinde hält zusammen. „Wir unterstützen gerne auch andere mit unseren alten noch spielbaren Bällen. Meldet Euch einfach, vielleicht haben wir dann gerade ein paar zu verschenken.“

