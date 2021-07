Die Feldstraße in Broistedt ist saniert (Foto vom Dezember 2020). In den „Pflanzinseln“, die in die Straße hineinragen, um den Verkehr zu behindern und so zu verlangsamen, wuchert zum Teil bisher nur Unkraut. Das ist gut für die Anwohner, denn da die „Baumaßnahme“ damit noch offiziell als nicht abgeschlossen ist, gilt schon die neue Satzung, nach der keine Anliegerbeiträge mehr zu zahlen sind.