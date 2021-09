Am früheren Getreidesilo am Erseweg in Wipshausen gibt es seit Juli ein übergroßes Graffiti mit zwei der Figuren aus dem Kult-Film "Pulp Fiction" von Quentin Tarantino. Es zeigt die beiden Hauptdarsteller und Killer John Travolta (als Vincent Vega) und Samuel L. Jackson (als Jules Winnfield) - allerdings nicht bei ihrer Arbeit als Killer mit Pistolen, sondern jeweils mit einem bunten Blumenstrauß in der Hand.