Die nächste Spende der Mitglieder des HGV Lengede soll an das THW, Ortsgruppe Peine, gehen. Während der HGV-Jahresversammlung in Lengede am Mittwochabend stellte Kai Kramann (hinten stehend), stellvertretender Ortsbeauftragter, die Arbeit des THW vor. Die Peiner Ortsgruppe war auch bei der Flutkatastrophe in Westdeutschland im Einsatz.