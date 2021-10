„Wenn ich wieder gewählt werde, spiele ich bei Euch im Orchester mit“, sagte Lengedes alte und neue Gemeinde Bürgermeisterin Maren Wegener (rechts). Sie hielt Wort und legte am Samstag auf der Anlage der Musikgruppe Rot-Weiß Lengede mit ihrem eigenen Saxofon los. Das hatten die Musiker vorher heimlich rangeschafft. Maren Wegener ist seit langem Mitglied im Verein und hat das Saxophon spielen in der vereinseigenen Musikschule gelernt. Am Samstag spielte sie das Lengeder Lied mit.