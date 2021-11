Nordrhein-Westfalen, Meckenheim: Das Wohnmobil der NSU-Terrorzelle steht mit Brandspuren in der Asservatenkammer des Bundeskriminalamtes. Nach einem missglückten Banküberfall wurden vor 10 Jahren am 4.11.2011 die Rechtsterroristen Mundlos und Böhnhardt tot in einem ausgebrannten Wohnmobil in Eisenach gefunden. Damit flog die Terrorzelle "Nationalsozialistischer Untergrund" (NSU) auf. Drei Tage später stellte sich ihre Komplizin Zschäpe.