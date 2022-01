Nachhaltigkeit in Lengede

Nachhaltigkeit in Lengede Auf welche Themen soll sich Lengede konzentrieren?

Nach der Bestandsaufnahme aktueller Projekte und Wünsche in Bezug auf „Nachhaltiges Handeln“ in der Gemeinde Lengede zielt nun einer erster Strategieworkshop darauf ab, zu entscheiden, auf welche fünf Themenschwerpunkte und Handlungsfelder sich die Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit in den nächsten zwei Jahren konzentrieren soll.

Im Rahmen des Projektes „KommN Niedersachsen“

Dieser Workshop im Rahmen des Projektes „KommN Niedersachsen“ findet nach Angaben der Gemeinde Lengede als Zoom-Meeting am Dienstag, 1. Februar, 18 bis 20 Uhr statt.

Wo gibt es Handlungsbedarf?

„Wo gibt es derzeit Handlungsbedarf? Worauf können wir schon jetzt besonders stolz sein oder vielleicht etwas noch besser machen? Worum wollen wir uns vorrangig kümmern?“ – das sind Fragen, mit denen sich der Workshop beschäftigen. „Ich freue mich, dass wir den Nachhaltigkeitsprozess in der Gemeinde Lengede zusammen mit der Arbeitsgruppe und der ,Kommunalen Umwelt-AktioN’, UAN, weiter fortführen und gemeinsam Ideen sammeln, wie dieser Prozess zukunftsorientiert gestaltet und entwickelt werden kann. Auch wer bisher an den vorhergehenden Treffen nicht teilnehmen konnte, ist trotzdem herzlich willkommen, sich der Arbeitsgruppe anzuschließen“, erläutert Bürgermeisterin Maren Wegener.

Jetzt anmelden

Da für das bei diesem Workshop eingesetzte Bearbeitungswerkzeug „Miro“ ein gesonderter Link versendet werden muss, ist eine Anmeldung bis zum 31. Januar per E-Mail an nachhaltigkeit@lengede.de zwingend erforderlich. Der Zoomlink zur Veranstaltung wird nach erfolgter Anmeldung versendet. Die Gemeinde Lengede weist darauf hin, dass wegen des externen Bearbeitungswerkzeugs „Miro“ für die Durchführung des Online-Workshop sein Laptop, Notebook oder Computer mit separater Maus nötig seien. IPad oder Handy seien eher ungeeignet, teilt die Gemeinde abschließend mit.

red

