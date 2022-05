Der offizielle Grillplatz am Seilbahnberg in Lengede. Wegen der Trockenheit und der Waldbrandgefahr sind aber auch dort das Grillen und offene Feuer verboten. Der ganze Bereich und die Grillhütte waren ohnehin selten in einem einladenden Zustand (Foto vom Juni 2021 als wegen der Trockenheit das Verbot galt).