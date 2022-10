Mehr Kitaplätze für 5-Jährige in Woltwiesche

Ein neuer Gruppenraum: In den Räumlichkeiten in Woltwiesche können nun insgesamt 75 Kinder im letzten Jahr vor der Einschulung spielen und lernen.

Alles ist rechtzeitig fertig geworden: Die Bauarbeiten zur Erweiterung des 5-Jährigen-Kindergartens „Vier Jahreszeiten“ in Woltwiesche konnten pünktlich abgeschlossen werden, so dass zum Start des neuen Kindergartenjahrs der Betrieb aufgenommen werden konnte. Das teilt die Gemeinde Lengede mit.

Mit der Erweiterung des direkt an die Grundschule angrenzenden Gebäudes werde sichergestellt, dass bis zu 75 Kinder aus Woltwiesche, Klein Lafferde und Barbecke im Jahr vor der Einschulung ihr letztes Kindergartenjahr im Übergang von der Kita zur Grundschule im 5-Jährigen-Kindergarten verbringen könnten, heißt es weiter.

„Um diese Anzahl an Betreuungsplätzen in den 5-Jährigen-Kitas in den nächsten Jahren gewährleisten zu können, war die Erweiterung zwingend erforderlich, da im Kindergarten selbst und der Grundschule keine weiteren Räume zur Verfügung standen“, erläutert Bürgermeisterin Maren Wegener.

1,3 Millionen Euro Kosten

Auf einer Fläche von gut 400 Quadratmetern sei eine Gruppe durch das zusätzliche Raumangebot vergrößert worden und eine weitere neue Betreuungsgruppe entstanden. Zusätzlich wurden mit der 190 Quadratmeter Erweiterungsfläche neue Sanitäranlagen, Büro- und Personalräume sowie eine neue Küche eingerichtet. Die Gesamtkosten sollen knapp 1,3 Millionen Euro betragen haben. Hiervon entfielen rund 70.000 Euro auf das Außengelände, das noch bis Ende November 2022 hergerichtet werden soll.

Der Gemeinde Lengede sei es in der Vergangenheit stets gelungen, dem Bedarf an Betreuungsplätzen sowohl im Krippen- als auch Kindergartenbereich gerecht zu werden, heißt es in der Mitteilung weiter. Dies binde langfristig den Verbleib junger Familien im Gemeindegebiet und wirke somit dem anhaltenden demografischen Wandel entgegen. Zudem trage es zum Erhalt der drei Grundschulstandorte in Broistedt, Lengede und Woltwiesche bei.

Keine Warteliste in Lengede

„Die Gemeinde Lengede ist froh, seit Jahrzehnten in der Lage zu sein, den Bedarf an Betreuungsplätzen decken zu können und zeitnah im Rahmen der eigenen Kita-Bedarfsplanung auch den Ausbau der 5-Jährigen-Kindergartenplätze im Auge behalten zu haben. Wartelisten sind daher bei uns aktuell kein Thema. Dennoch wird es immer schwieriger, ausreichend Fachpersonal zu akquirieren“, sagt Bürgermeisterin Wegener an.

