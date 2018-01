Ohne sie gäbe es keinen Handwerkermarkt

Bemalte Ostereier: Was immer Saskia Junge (links) und Helga Brukner auf dem Vechelder Kleinhandwerkermarkt am eigenen Stand anbieten, haben die beiden Frauen auch selbst hergestellt.

59. Mal Kleinhandwerkermarkt im Vechelder Bürgerzentrum seit 1983. Eine Erfolgsgeschichte. Eine Veranstaltung, die eng verknüpft ist mit zwei Frauen: Saskia Junge (64) und Helga Brukner (77). Sie organisieren den Markt zweimal im Jahr. Mal als Ostermarkt – so wie wieder am Sonntag, 11. Februar –, mal als eine Art Weihnachtsmarkt im späten November.

„Wir organisieren das alles in unserer Freizeit, alles ehrenamtlich. Das muss man den Leuten mal klarmachen“, sagt Saskia Junge, die bis 2008 in Vechelde „Die Bastelbutze“, ein Geschäft für Schreib- und Bastelwaren, führte. Noch heute ist die Vechelderin aus alter Leidenschaft mit einem Stand am eigenen Markt beteiligt. Saskia Junge bietet Keramik- und Töpferware an.

„Unser Jubiläum werden wir wohl erst 2019 feiern. Wir sind nicht froh darüber.“ Saskia Junge darüber, dass ein Veranstaltungsort fehlt

2008 hatte sich der Vechelder Kulturverein, bis dahin federführend für die Kleinkunst- und Handwerkermärkte, aufgelöst. Die Frage damals: Wie geht es weiter? Kurzerhand suchten Saskia Junge und Helga Brukner Mitstreiter, um die Märkte weiter anbieten zu können. Sie gründeten den „Kulturkreis“, denn, so Saskia Junge, „wir mussten rechtlich abgesichert sein, um die Märkte organisieren zu können“. Und tatsächlich: Es fand sich damals ein kleiner Kreis an Mitstreitern. „Heute haben wir noch zwölf Mitglieder“, erzählt die Wahlerin Helga Brukner. Und die packen tatkräftig mit an, denn im Alleingang könnten die beiden Frauen die Märkte im Frühjahr und Spätherbst nicht stemmen. „Beim Auf- und Abbau helfen alle mit“, sagt Helga Brukner. Um am Bürgerzentrum den Werbebanner in rund vier Metern Höhe an Laternenmasten zu befestigen, steige sie mit ihrer Mitorganisatorin noch immer auf Leitern, erzählt die 77-jährige Helga Brukner. „Und das ist sicherlich nicht ganz ungefährlich.“

Die 59. Veranstaltung seit 1983 steht vor der Tür, die 60. am Totensonntag 2018 ist in Planung. Und sie wird – Stand heute – nicht über den Planungsstatus hinauskommen. „Unser kleines Jubiläum wird wohl ausfallen“, sagt Saskia Junge. Der Grund: Im Vechelder Bürgerzentrum finden ab Herbst Umbauten statt. „Wir können das Foyer definitiv nicht nutzen“, weiß die Vechelderin.

Soll heißen: Eine Ersatz-Stätte für den Markt muss her. Das Problem: „Aber die gibt es in Vechelde nicht für unseren Platzbedarf“, sagt Saskia Junge. „Ich bin durch den ganzen Ort gefahren und habe nichts Passendes gefunden. Weder in Schulen noch in Sporthallen.“

Die beiden Organisatorinnen benötigen für den Kleinhandwerker-Kunstmarkt mindestens 300 Quadratmeter Platz, inklusive einer Cafeteria, in der sie ihre Besucher – inzwischen über den Tag verteilt eine vierstellige Zahl –, mit kleinen, selbst gemachten Köstlichkeiten versorgen können. In Saskia Junge wächst der Pessimismus: „Ich habe die Hoffnung aufgegeben, dass der 60. Markt im Spätherbst stattfinden kann.“ Helga Brukner sieht es ähnlich: „Wir werden ihn wohl ausfallen lassen“, sagt die Wahlerin.

Denn: Ab April müssten die Einladungen an die Marktbeschicker geschickt werden. Auch die bräuchten Planungssicherheit, weiß Saskia Junge. Derzeit sei sie skeptisch, dass der 60. Markt stattfindet. „Unser Jubiläum werden wir wohl erst im Frühjahr 2019 feiern. Wir sind keinesfalls froh darüber.“

