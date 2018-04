Neuer Termin für Vechelder Büchertausch

Vechelde Der Samstagstreff mit Tausch und Plausch des Büchertauschs im Dornbergcarree in Vechelde findet nur noch alle zwei Monate – jeweils in den ungeraden Monaten – am dritten Samstag des Monats statt, heißt es in einer Mitteilung. Von 14 bis 16 Uhr können dann ausgelesene Bücher ins Regal gestellt und...