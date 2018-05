Die Konfirmanden

Denstorf Ihre Konfirmation feiern die Denstorfer/Klein Gleidingener Konfirmanden am Sonntag, 13. Mai, ab 10 Uhr in der Sankt-Johannes-Kirche in Denstorf mit Pfarrer Johannes Büscher: Magnus Baranowski (Denstorf), Thorben Döring (Denstorf), Paul Hagedorn (Wedtlenstedt), Collin Kittler (Denstorf), Andrè...