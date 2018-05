Naturfreunde laden zur Wanderung in Vechelde

Vechelde Die Peiner Ortsgruppe der Naturfreunde lädt zu einer Wanderung mit Spargelessen in Vechelde ein. Los geht es um 10 Uhr am Parkplatz des Restaurants „Benters Schlemmerdeel“ in Vechelde, Taubenstraße. Gemeinsam gegessen wird im Deel in etwa gegen 12.30 Uhr, teilen die Peiner Naturfreunde mit.