Brandmeldung ohne Feuer – das wird teuer

Sollte eine Brandmeldeanlage in einem Gebäude ohne Vorliegen eines Feuers ausgelöst werde, könnte das für den Hauseigentümer in der Gemeinde Vechelde teuer werden: Denn für einen solchen unnötigen Einsatz der Feuerwehr berechnet die Rathausverwaltung künftig eine Pauschale von 1000 Euro – so steht...