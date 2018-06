Vechelder findet Vater nach fast 77 Jahren

Erleichterung, aber auch tiefe Betroffenheit: Für Kurt Steffens aus Vechelde ist nach 27 Jahren eine Suche zu Ende gegangen – erfolgreich. „Endlich erhält mein Vater ein würdiges Grab, so wie es jeder Tote bekommen sollte“, kommentiert Kurt Steffens tief bewegt. Ein Blick in die Vergangenheit: Am 25. Oktober 1941 ist der Vater von Kurt Steffens – Emil Steffens – als deutscher Soldat im Zweiten Weltkrieg...