Ein Sternenhimmel leuchtet in der Vechelder Kirche

Rund 500 Kinder liefen gemeinsam mit ihren Eltern und Pater Sabukuttan Francis (Pater „Sabu“) von der katholischen Kirchengemeinde durch die Straßen von Vechelde. Angeführt wurde der Umzug von Jugendlichen mit einem neuen Martinsschild, dicht gefolgt vom Vechelder Spielmannzug, so dass viele Bewohner ihre Fenster und Türen öffneten, um den Umzug hautnah mitzuerleben. Ihm folgte Sankt Martin, dargestellt von Julia Boksinski, auf dem Pferd Wartha des Reiterhofs Jach in Sonneberg.

Bevor sich die Kinder mit ihren Eltern vor der katholischen Kirche in Vechelde versammelten, erläuterte Dorothea Krabiell als Mitorganisatorin beim Martinspiel im voll besetzten Gotteshaus den Hintergrund dieses Umzugs. Jede gute Tat wie das Teilen des Mantels sei eine kleine Hilfestellung, ein freundliches Wort bringe ein wenig Licht in die Welt, sagte Krabiell. Dies drückte auch das in der Kirche gesungene Lied „Tragt in die Welt nun ein Licht“ aus. So brachten an dem Tag die Kinder schon auf ihre eigene Weise Licht in die Welt und zauberten vielen Erwachsenen mit dem begeisterten Tragen der Laterne ein Lächeln ins Gesicht.

Zum Ende des Gottesdienstes wurde das Licht in der Kirche ausgeschaltet. In diese Dunkelheit hinein strahlte zunächst das neu gestaltete Martinsschild, das später den Umzug anführte. Dann durften die Kinder ihre Laternen in diese Dunkelheit hinein erstrahlen lassen. Über den Kirchenbänken erschien so ein wunderbarer, bunter „Sternenhimmel“.

Nach der Segnung der Martinshörnchen wurde das bekannte Lied „Sankt Martin, Sankt Martin, Sankt Martin ritt durch Schnee und Wind“ angestimmt. Zu diesen Klängen zog die Gemeinde – angeführt von Florian mit dem beleuchteten Martins-Schild und Pater „Sabu“ – aus der Kirche aus.

Das neue Schild sollte durch die Beleuchtung ein weithin sichtbares Zeichen für den Anfang des Zugs sein und erfüllte auch den Zweck, den gesamten Zug etwas zu verlangsamen, damit sowohl kleine Kinder, als auch (gehbehinderte) Großeltern folgen können.

Rund 140 Hörnchen, haben die Organisatoren besorgt: Sie reichten nicht aus, um jedem Kind ein ganzes Hörnchen schenken zu können. Gegen Ende wurden deswegen die verbleibenden Hörnchen geteilt, so dass jedes Kind wenigstens ein halbes Stück bekam.

Zum zweiten Mal waren diesmal zwei Spielmannszüge am Zug beteiligt: Der Vechelder Spielmannzug spielte bekannte fröhliche und nicht nur bei Kindern beliebte Melodien wie „Eine Insel mit zwei Bergen“ aus Jim Knopf. Der Wendeburger Musikzug des Bunds der deutschen katholischen Jugend (BDJK) spielte mittlerweile zum 30. Mal bekannte Martins- und Laternen-Lieder.

Die Beteiligung war in diesem Jahr besonders groß, teilen die Organisatoren mit: Gründe dafür waren möglicherweise das angenehme Wetter und der Zuzug vieler junger Familien in die Neubaugebiete der Gemeinde Vechelde. „Auch die feierliche Gestaltung des Martinsspiels in der Kirche, die großartige musikalische Begleitung und die Begleitung des Laternenzuges mit einem Martinsreiter können Gründe für die große Resonanz sein“, sagte Dorothea Krabiell. Die Trakehnerstute Wartha begleitete den Zug trotz des Trubels und Lärms sehr gelassen und ruhig.

Für den Umzug waren zahlreiche Helfer und Organisatoren nötig: Außer den Beteiligten in der Kirche unterstützten Pater „Sabu“, die Messdiener, die Spielmannszüge und die Feuerwehr den Umzug. Für eine Stärkung sorgten jugendliche Helfer: Sie halfen beim Zubereiten und beim Verkauf der Brote und Getränke. Stellvertretend für die vielen Helfer im Hintergrund berichtete Dorothea Krabiell von einer ihr unbekannten Frau, die – während ihre Kinder mit dem Vater am Kicker im Pfarrheim spielten – kurzerhand in die Küche kam und beim Abwasch unterstützte sowie für den nötigen Nachschub an Tassen für Glühwein und Punsch sorgte.