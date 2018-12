Auto prallt gegen Baum – 54-Jährige schwer verletzt

Schwer verletzt worden ist eine Frau am Montag bei einem Unfall gegen 15.45 Uhr auf der Kreisstraße 57 zwischen Groß und Klein Gleidingen. Die 54-Jährige war mit ihrem VW Polo von Groß Gleidingen kommend in Richtung Klein Gleidingen unterwegs, als sie in einer leichten Linkskurve aus bislang unbekannten Gründen geradeaus weiter gegen einen neben der Fahrbahn stehenden Baum fuhr. Die Frau wurde nach Angaben der Polizei in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von der alarmierten Feuerwehr befreit werden. Sie kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Neben der Polizei waren ein Rettungswagen, ein Notarzt und 13 Fahrzeuge des Ostverbundes der Freiwilligen Feuerwehr Vechelde im Einsatz. Während der Unfallaufnahme kam es auf der K 57 zu kurzfristigen Behinderungen.

Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Der Polo musste mit Totalschaden abgeschleppt werden. red