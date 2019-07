Schützenverein gewinnt Wahler Dorfpokal

Das alljährliche Schießen um den vom Ortsrat gestifteten Wahler Dorfpokal endete mit einer Abschlussfeier im Schützenheim des Freischütz Wahle. Neben dem Schießen um den Wanderpokal für die örtlichen Vereine hatte der Schützenverein alle Wahler zum Mitmachen eingeladen, ob als Einzelschütze oder mit einer Mannschaft, egal ob Haus- oder Straßengemeinschaft, Skat- oder Kegelgruppe. Für die freien Mannschaften gab es für die ersten drei Plätze einen Erinnerungspokal und für die drei besten Einzelschützen Gutscheine der Schlachterei Kirchner.

Die Mitglieder des Schützenvereins freuen sich, dass dieses Schießen im Ort so gut angenommen wird. Aber nicht nur die sportlichen Leistungen stehen im Vordergrund, sondern auch das gesellige Miteinander. An den Schießabenden saß man noch lange in gemütlicher Runde bei netten Gesprächen beisammen. Das ist für den Verein auch der Grund, solche Veranstaltungen für die Mitbürger anzubieten, denn sie trügen dazu bei, die Gemeinschaft im Dorf zu steigern. Gewinner des Dorfpokals ist der Schützenverein. Auf den Plätzen folgen die Mannschaften der Junggesellschaft, des Heimat- und Kulturvereins und der Feuerwehr Vechelde-Wahle. Bei den freien Mannschaften belegte das Team der „Glatzer Straße“ mit San-dra und Jens Di Fulvio, Kirsten Moritz und Christian Schwank den ersten Platz. Auf den Plätzen zwei und drei folgen die „Aue Mädels“ und „Bierfreunde“. Die Gutscheine für die besten Einzelschützen gingen an Manfred Moder, Jens Di Vulvio und Lucas Eckardt.