Vechelder Initiative gegen Anliegerbeiträge lädt Bürger ein

Aus Sicht der Vechelder Bürgerinitiative (BI) „Weg mit der Strabs in Vechelde“ ist es eine gelungene Aktion: Beim Wochenmarkt in Vechelde – freitags auf der Taubenstraße – hat die Initiative die Besucher über die Abschaffung der gemeindlichen Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) beziehungsweise über die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge/Anliegerbeiträge informiert. „Der Stand war ganz gut besucht“, ist Torsten Langer, BI-Mitglied aus Sierße, zufrieden: „Der Stand wird in Zukunft öfter auf dem Wochenmarkt stehen.“

Des Weiteren lädt die BI die Bevölkerung ein zum Info-Abend am Montag, 12. August, um 19 Uhr in das Landhaus Verdi in Sierße, Dorfstraße 12. Referieren wird Gisela Janßen, Vorsitzende des Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer-Vereins (HWG) Ilsede und Region Peine. Aufgegriffen werden Punkte wie „Was ist unter Strabs zu verstehen?“ sowie die These: „Verkehrswege sind Teil der Infrastruktur in Niedersachsen, und damit ist es Aufgabe des Landes, die Kosten dafür zu tragen.“

BI-Sprecher Klaus Jurczyk aus Sierße stellt fest: „Wir wollen die Strabs durch verschiedene Brillengläser betrachten – sie geht uns alle an.“ Und weiter: „Wir haben schon einiges erreicht, aber es noch nicht vorbei.“