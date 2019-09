Ortschaftsabend unserer Zeitung in Wahle – reden Sie mit!

Eine Ortschaft, die sich aufgrund der Neubaugebiete in kurzer Zeit auf rund 1530 Einwohner vergrößert hat und damit drittgrößter Ort in der Gemeinde Vechelde geworden ist: Das ist Wahle. Mitte September laden wir als Peiner Nachrichten die Bevölkerung zum Ortschaftsabend nach Wahle ein – seien Sie dabei, reden Sie mit!

Denn zu besprechen gibt es in Wahle viel: Rede und Antwort steht beim Ortschaftsabend Jörg Hollstamm, Ortsbürgermeister in Wahle. Mit bestimmten Entwicklungen in seinem Heimatort ist der Sozialdemokrat nicht einverstanden – so hat sich der Ortsrat gegen das Neubaugebiet „In den Kühläckern“ am Ostrand von Wahle mit mehr als 100 Bauplätzen ausgesprochen und das geplante Gewerbegebiet am Südrand der Ortschaft abgelehnt. Doch der Vechelder Gemeinderat hat den Ortsrat in beiden Fällen überstimmt – und die Projekte auf den Weg gebracht. Beim Ortschaftsabend hat auch Vecheldes Bürgermeister Ralf Werner zugesagt – spannende Diskussionen sind zu erwarten.

Doch es gibt in Wahle – außer der Kommunalpolitik – noch viele andere Themen, und so bieten die Peiner Nachrichten beim Ortschaftsabend auch den hiesigen Vereinen die Möglichkeit, sich und ihre Arbeit vorzustellen. Folgende Vereinsvertreter und Gesprächspartner sind bei dieser Veranstaltung unserer Zeitung dabei:

• Reiner Pape als Vorsitzender des Heimat- und Kulturvereins – unter anderem richtet der Verein den Dämmerschoppen im Ort aus und das Maibaumfest.

• Heinz Eggeling als stellvertretender Vorsitzender des Sportvereins TSV Sierße/Wahle. Das Besondere an dem Verein ist: Die Sportstätten – also der Fußballplatz und die Sporthalle – befinden sich im Nachbarort Sierße, in Wahle gibt es keine Sportstätte. Möglicherweise ist das ein Diskussionspunkt beim Ortschaftsabend.

• Heinz-Jürgen Schulz als Vorsitzender des Schützenvereins „Freischütz Wahle“. Während anderswo in der Gemeinde – etwa in Vechelde und vor Jahren in Groß Gleidingen – die Schützenvereine aufgeben müssen, gehört der „Freischütz“ in Wahle wie selbstverständlich zum Dorfleben. Vielleicht gibt es dafür ja ein Erfolgsrezept.

• Dr. Hartmut Hoppenworth ist nicht nur Wahles Ortsheimatpfleger, sondern auch Vecheldes Gemeindeheimatpfleger: Sein Heimatort Wahle ist eines der ältesten Dörfer im Umkreis, die erste urkundliche Erwähnung stammt aus dem Jahre 1141. Zudem gibt es den Gesundbrunnen bei Wahle, dessen Wasser sich einst als heilkräftig herausgestellt hat. Doch Hoppenworth weiß noch von sehr viel mehr interessanten Neuigkeiten aus der Heimatgeschichte zu berichten.

Der Ortschaftsabend findet statt am Donnerstag, 19. September, ab 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus (DGH) in Wahle, Schulstraße 5. Nutzen Sie die Chance, um mit unseren Podiumsteilnehmern und anderen Wahlern ins Gespräch zu kommen, um ihre Anregungen und Sorgen vorzutragen. Der Eintritt ist frei.