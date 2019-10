Ortsrat Denstorf/Klein Gleidingen lehnt Wohnbebauung ab

Auf die Bremse hat der Ortsrat Denstorf/Klein Gleidingen gedrückt: Einstimmig hat sich das Gremium gegen eine weitere Wohnbebauung in diesen beiden Ortschaften ausgesprochen. Der Grund: In Denstorf/Klein Gleidingen werden gerade viele Wohnungen gebaut; am Südwestrand von Denstorf ist zudem das Wohnbaugebiet „Zum Denstorfer Holz“ mit 83 Grundstücken entstanden – das alles reicht dem Ortsrat.

Im Bauflächenentwicklungsplan bis zum Jahr 2030 sieht die Vechelder Gemeindeverwaltung allerdings noch Bedarf für weitere 32 Wohneinheiten in Denstorf sowie 14 in Klein Gleidingen und schlägt ein Wohnbaugebiet zwischen diesen beiden Dörfern vor – südlich der Sankt-Johannes-Straße. Das lehnt der Ortsrat jedoch zumindest zum jetzigen Zeitpunkt ab – parteiübergreifend. Zu entscheiden hat darüber aber der Vechelder Gemeinderat.

Ungeteilte Zustimmung erhielt im Dorfparlament hingegen der Verwaltungsvorschlag, den Bebauungsplan „Im Winkel“ sowie die erforderliche Änderung des Flächennutzungsplans öffentlich auszulegen. Notwendig ist dieses Planverfahren, damit ein privater Investor seine Hoffläche dort in Klein Gleidingen auch für erlebnispädagogische Angebote nutzen kann.

Einen Flyer, auf dem alle Veranstaltungen in den beiden Ortschaften angekündigt werden, will der Ortsrat auf eigene Kosten an sämtliche Haushalte in Denstorf und Klein Gleidingen verteilen. Zudem denkt der Ortsrat darüber nach, im April/Mai des nächsten Jahres einen Ortschaftsflohmarkt in Denstorf zu veranstalten.