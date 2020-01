Baulandpolitik – Vechelder CDU und Grüne attackieren SPD

Keine großen Neubaugebiete mehr mit 100 und mehr Bauplätzen wie das Gebiet „In den Kühläckern“ in Wahle, sondern künftig nur noch kleinere Bauplätze wie Bettmar-Südwest (26 Bauplätze) und Lückenbebauung in den Ortschaften: Mit dieser Kehrtwende will die SPD-Mehrheitsfraktion im Vechelder Gemeinderat Neuland betreten.

Das sagt die CDU-Fraktion

„Es ist erfreulich, dass sich die Vechelder SPD endlich von ihrer expansiven Baulandpolitik verabschieden will“, stellt Uwe Flamm, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Gemeinderat, fest. „Schon seit Jahren“ habe die CDU die „übermäßig große Baugebiete“ kritisiert – unter anderem das Gebiet „In den Kühläckern“, erinnert Flamm, der in Wahle wohnt. Doch der CDU.-Mann bleibt trotz der SPD-Ankündigung skeptisch: „Wer nimmt der Vechelder SPD diesen Politikwechsel wirklich ab? Unter den beiden hauptamtlichen Bürgermeistern Hartmut Marotz und Ralf Werner gab es zusammen mit der SPD immer nur eine Devise: klotzen und nicht kleckern und möglichst hohe Überschüsse durch Baulandverkäufe zu erzielen, um am Jahresende in der Jahresrechnung damit angeben zu können.“ Die Kehrtwende nimmt die CDU der SPD nicht mehr ab und verweist auf „In den Kühläckern“, das entgegen vorheriger Ansagen der SPD dann doch ausgewiesen worden sei. „Wer der Vechelder SPD diese ,Kehrtwende’ abnimmt, hat nichts dazu gelernt – denn: Im nächsten Jahr ist wieder eine Kommunalwahl – und dann...?“, fragt Oppositionsführer Flamm.

Das sagt Friedhelm Weber

Zur Ansage der SPD, nur noch kleine Wohnbaugebiet ausweisen zu wollen, sagt Friedhelm Weber, Bürgervertreter im Vechelder Umwelt- und Planungsausschuss: „Kleine Baugebiete helfen, nützen aber nichts.“ Es sei schon, dass „die SPD erkannt hat, dass große Baugebiete nicht mehr durchsetzbar sind“. Doch der CDU-Mann aus Vallstedt fragt: „Was bringen viele kleine Baugebiete – irgendwie an Ortschaften ,angeklatscht’ – in einer ländlich strukturierten Gemeinde wie Vechelde? Ist das wirklich nachhaltige Siedlungsentwicklung?“ Viele Ortschaften der Gemeinde seien im Übrigen „reine Schlaforte“, die meisten notwendigen Einrichtungen sind nur per PKW erreichbar, der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) einschließlich Schülertransport sei nur mit hohen Steuerfinanzierungen zu betreiben und habe dennoch nicht die gewünschte Qualität. Auch die Versorgung älterer Menschen werde durch Dezentralisierung erschwert. Weber: „Bauflächenentwicklung ist mehr als nur das beliebige Ausweisen neuer Flächen. Dazu gehören Überlegungen, wie Einrichtungen genutzt werden können ohne teure Neubauten (etwa Kindertagesstätten/Kitas). Wie ist es mit Nahversorgern/Dienstleistern, Gastronomie oder Freizeiteinrichtungen bestellt? Wie kann der Flächenverbrauch gesenkt werden? Wie kann Mobilität mit und ohne PKW optimiert werden?“ In Richtung SPD sagt Weber: „Es wäre schön, wenn man sich in Vechelde in diesem Sinn zuerst Gedanken über eine nachhaltige und strategisch ausgerichtete Entwicklung machen würde anstatt einfach nur weitere – zwar kleinere – neue Baugebiete auszuweisen.“

Das sagen die Grünen

Mit einer Portion Sarkasmus richtet sich die Grünen-Fraktion im Vechelder Gemeinderat an die Sozialdemokraten: „Glückwunsch der SPD zur Wende in der Bauflächenentwicklungsplanung.“ Allerdings seien den Grünen die Details noch unbekannt – diese werde die SPD aber wohl noch offenbaren. Auch die Grünen bleiben skeptisch, denn: „Eine angekündigte Kehrtwende im Handeln ist noch keine Kehrtwende im Denken.“ Die Grünen hätten seit Jahren vehement Veränderungen in der Baulandpolitik gefordert – sie seien „längst überfällig“. Und weiter: „An uns wurden immer wieder entsprechende Forderungen aus der Bevölkerung heraus herangetragen. Die ,Verstädterung’ Vecheldes wird bei weitem nicht von allen positiv gesehen und ist auch mit der Ankündigung einer Neuausrichtung eben nicht mehr zu ändern.“ Den Grünen zufolge hat die Gemeinde ein „langfristiges Entwicklungskonzept, das alle Lebensbereiche umfasst“ bislang nicht umgesetzt. „Die zwingend notwendigen Infrastrukturmaßnahmen in Kitas, Schulen, Sozialräumen und Verkehr sind nicht zum Nulltarif zu erhalten und werden auch in Zukunft noch erhebliche Investitionen bedürfen“, merken die Grünen an: „Wir sind sehr gespannt auf die konkreten Vorstellungen der SPD.“ Auch die Grünen stellen die Frage, ob die SPD bei ihrer Ankündigung bereits die nächste Kommunalwahl 2021 im Blick habe und dem „miesen SPD-Image“ entgegenwirken wolle. Und dann bekommt auch die CDU ihr Fett weg: „Leider waren wir meistens die einzige Fraktion im Gemeinderat, die gegen die Ausweisung der großen Baugebiete gestimmt hat, denn auch die CDU fiel durch wandelbares Stimmverhalten auf und hatte offenbar diverse Interessen zu berücksichtigen“, meinen die Grünen.

Über den Bauflächenentwicklungsplan bis zum Jahr 2030 der Gemeinde und damit verbunden über die künftige Baulandpolitik der Kommune berät der Vechelder Umwelt- und Planungsausschuss öffentlich am Dienstag, 4. Februar, ab 17 Uhr im Vechelder Bürgerzentrum.