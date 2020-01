In die Gaststätte „Zur Grünen Allee“ in Vallstedt mietet sich die Bevölkerung regelmäßig für Feiern ein.

Vechelde. In Vallstedt mietet die Bevölkerung den Gaststättensaal für Veranstaltungen; in Bettmar gelingt dieses Modell (bislang) nicht.

Saal zu vermieten – in Vallstedt klappt’s, in Bettmar nicht

Drei frühere Kneipen in der Gemeinde Vechelde – sie stehen für drei unterschiedliche Entwicklungen: Während im Gasthaus „Zur grünen Allee“ in Vallstedt Feiern stattfinden, ist es um das Gasthaus „Zur Linde“ (Schulte) in Sierße und um den „Grünen Jäger“ in Bettmar ruhig geworden.

Auf eine mehr als hundertjährige Geschichte blickt die „Grüne Allee“, und sie ist nach wie vor ein Ort für Veranstaltungen – allerdings ganz anders als früher: Denn Ünal Ates, der den Gebäudekomplex an der Vallstedter Ortsdurchfahrt vor etwa einem Jahr gekauft hat, steht nicht selbst am Zapfhahn und bedient die Gäste. Er wohnt auch gar nicht in dem Haus in Vallstedt, sondern in Braunschweig. Vielmehr vermietet er den riesigen Festsaal für bis zu 500 Personen und den Partyraum (ehemalige Gaststube) für bis zu 60 Personen an Menschen, die dort Partys, Familienfeiern und Ähnliches veranstalten wollen. „Die jeweiligen Mieter müssen aber selbst für Essen und Trinken sorgen – etwa mit einem Caterer“, betont Ates. Das Modell funktioniere, denn „mehrmals im Jahr – vor allem im Frühjahr und Herbst – finden in der ,Grünen Allee’ Veranstaltungen statt“, erklärt der Eigentümer erfreut. Die Wohnung in dem Gebäudekomplex habe er vermietet. Legendär waren die Braunkohlessen des Vechelder CDU-Gemeindeverbands im Saal der „Grünen Allee“ mit jeweils Hunderten von Gästen: darunter so bekannte Politikgrößen wie der frühere niedersächsische Ministerpräsident Ernst Albrecht, seine Tochter Ursula von der Leyen, der ehemalige Bundesarbeitsminister Norbert Blüm und der frühere Bundespräsident/Ministerpräsident Christian Wulff.

Ebenfalls „Eventräume“ hat der Eigentümer der einstigen Kultkneipe „Grüner Jäger“ an der Bundesstraße 1 in Bettmar angekündigt, doch geworden ist daraus offenbar nichts. Nach dem Kauf der Immobilie vor etwa fünf Jahren hat der neue Besitzer die Bevölkerung zwar zu einem „Tag der offenen Tür“ in den „Grünen Jäger“ eingeladen und „uns erklärt, dass er den Saal renovieren und vermieten will“, erinnert sich Lothar Kothe, Ortsbürgermeister in Bettmar. Wie bei der „Grünen Allee“ hätten die Mieter die Speisen und Getränke selbst organisieren müssen. Doch zur Renovierung sei es in Bettmar offenbar nicht gekommen. „Meines Wissens ist nichts passiert“, sagt Lothar. Jedenfalls fänden im „Grünen Jäger“ keine Veranstaltungen statt, obwohl „es bei uns im Ort Bedarf für einen solchen großen Saal gibt“, versichert er. Kothe zufolge sollte der Gaststättensaal im Obergeschoss von außen über eine Wendeltreppe erreichbar werden, doch „die Treppe ist bislang nicht gebaut worden“. Laut dem Ortsbürgermeister hat der Eigentümer aber den früheren Gaststättenbereich im Erdgeschoss zur Wohnfläche umgebaut. Somit müssen die Bettmarer ausweichen ins Dorfgemeinschaftshaus (DGH), ins Sportheim oder ins Hofcafé – aber dort ist jeweils nur Platz für 40 oder 50 Leute. Der „Grüne-Jäger“-Eigentümer hat zur Kontaktaufnahme eine Telefonnummer im Schaukasten der Gaststätte ausgehängt – mit Braunschweiger Vorwahl: Die Bitte unserer Zeitung auf der Mailbox nach einem Rückruf ist aber bislang erfolglos geblieben.

Seit mehr als vier Jahren geschlossen ist die Gaststätte „Zur Linde“ an der Ortsdurchfahrt (Bundesstraße 65) in Sierße: Der Kneipenbereich soll aber bislang noch unverändert sein. Dagegen werden in Nebengebäuden Gästezimmer zur Vermietung angeboten.