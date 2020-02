„Lady Sunshine & Mister Moon“ mit Heimspiel in Vechelde

Es lebe der Schlager – der Schlager lebt: Bester Beweis ist das Gute-Laune-Duo „Lady Sunshine & Mister Moon“. Ende Februar treten Elisabeth Heller als „Lady Sunshine“ und Oliver Timpe als „Mister Moon“ wieder im Landkreis Peine auf – diesmal im Vechelder Bürgerzentrum.

Wobei dieser Auftritt ein paar persönliche Noten hat: Zum einen ist das Konzert für den gebürtigen Vechelder Oliver Timpe eine Rückkehr in die Heimat, ein „Heimspiel“; sein Vater Martin Timpe wohnt in Sierße. Seit mehr als zehn Jahren lebt Oliver Timpe allerdings zusammen mit Elisabeth Heller in Österreich, deren Heimatland. Mit einem Schmunzeln merkt „Mister Moon“ an: „Ich bin in Österreich nur ein Zugereister, aber mittlerweile – Gott sei Dank – ein herzlichst aufgenommener Vechelder im Exil.“

Zum anderen ist die Musikveranstaltung in Vechelde eine besondere Generalprobe für das Schlager-Duo: Denn am Samstag, 7. März, treten „Lady Sunshine & Mister Moon“ in der Fernseh-Show „Schlagerspaß mit Andy Borg“ auf (ab 20.15 Uhr im SWR-Fernsehen). Als einen „Höhepunkt in ihrer Karriere“ bezeichnen Elisabeth Heller und Oliver Timpe diesen Fernseh-Live-Auftritt vor einem Millionenpublikum. .„Wir sind schon ziemlich nervös und hoffen, dass uns vor der Kamera kein Hopsala passieren“ verrät Oliver Timpe: „Wir wollen für die Fernseh-Show optimal vorbereitet sein – auch deshalb das Konzert in Vechelde.“ Wird schon klappen!

Als „Lady Sunshine & Mister Moon“ verschreiben sich der gebürtige Vechelder Oliver Timpe und die Wienerin Elisabeth Heller den deutschsprachigen Schlagern der 1920er- bis 1960er-Jahre – und zwar vor allem in der Tradition von Peter Alexander und Caterina Valente: also Lieder mit einer gehörigen Portion Humor und immer mit einem Augenzwinkern.

Ein paar Beispiele gefällig: Mit einem Wischmob reinigen „Lady Sunshine & Mister Moon“ in ihrer Aufführung „Das alte Haus von Rocky Docky“, einen feurigen Tango tanzen sie mit dem „Schönen Gigolo“. „Wir lieben die Selbstironie und den Humor dieser alten Schlager“, gestehen die beiden ausgebildeten Musicaldarsteller, die stilecht mit dem „halben Kleiderschrank“ auf Tournee sind. „Ich glaube, es sind 13 verschiedene Kleider, die ich in der Show trage“, kündigt Pettycoat-Fan Elisabeth Heller an.

Für das Konzert in Vechelde – dem einzigen in der Region mit ihrem aktuellen Programm „Sing, Baby, sing!“ – haben sich „Lady Sunshine & Mister Moon“ ein paar Überraschungen überlegt, die normalerweise nicht Teil ihrer Revue sind. „Wir werden neue Zaubertricks und Choreographien ausprobieren, es wird auch für uns ein ganz besonderer Abend werden“, verspricht „Mister Moon“: „Außerdem haben wir speziell zu dem Anlass einen eigenen Schlager komponiert.“ Wir sind gespannt.

Das Konzert „Sing, Baby, sing!“ im Vechelder Bürgerzentrum, Hildesheimer Straße 5, beginnt am Samstag, 29. Februar, um 19.30 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr bei freier Sitzplatzwahl): Karten gibt es in der Weinhandlung „Nummer Sieben“ in Vechelde, Hildesheimer Straße 7, sowie über eventim.de im Internet.