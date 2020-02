Klimawandel – Vallstedter sieht „nichts Gravierendes“

Die Klimadebatte – sie macht auch vor dem Vechelder Umwelt- und Planungsausschuss nicht halt. Im Prinzip sind sich zwar alle im Gremium beim Klimawandel einig, doch der nicht stimmberechtigte Bürgervertreter Friedhelm Weber nutzt die Gelegenheit zur Gegen-Meinung.

In seinem Wortbeitrag hält das CDU-Mitglied mit seiner Ansicht nicht hinterm Berg: Dass auf dem Nordpol das Eis schmelze, „ist nicht unnormal – ihr macht das nur dramatisch“, erklärt Weber und wendet sich damit gegen die – aus seiner Sicht – Klima-Hysterie, denn: „Klimawandel hat es schon immer gegeben.“ Die jetzigen Veränderungen beim Klima seien „nichts Gravierendes“, der Meerspiegel sei schon in den vergangenen Milliarden Jahren angestiegen. „Und die Natur hat sich damit arrangiert“, glaubt der Vallstedter, der seine Zweifel hegt am menschengemachten Klimawandel. Um das 1,5-Grad-Ziel bei der Erderwärmung müsse man sich nicht sorgen; auch ums Kohlendioxid müsse man „nicht so einen Bohei“ machen.

Mit Erstaunen, aber auch Verärgerung reagieren die übrigen Ausschussmitglieder und Zuhörer auf diese Ausführungen. Uwe Flamm, Chef der CDU-Gemeinderatsfraktion, beeilt sich zu festzustellen, Webers Ansichten seien eine „Einzelmeinung“ in der Faktion. Ausschussvorsitzender Dr. Helmut Doll (SPD) erklärt, Webers Ausführungen hätten „nichts mit wissenschaftlichen Meinungen zu tun“, es sei dessen „persönliche Meinung“.

Auslöser für die Diskussion ist der Grünen-Antrag „Klimanotstand“, wobei Andreas Meyer (Grüne) nicht auf das Wort „Klimanotstand“ besteht, sondern beispielsweise auch mit „Klimanotlage“ leben könne. Mit dem Antrag wollen die Grünen Meyer zufolge erreichen, dass die Gemeinde bei „allem ihren Handeln das Klima im Hinterkopf“ habe. So erklärt der Grüne aus Wedtlenstedt zum Ausweisen von Wohnbaugebieten, dass dabei alle möglichen Belange abgefragt würden, aber „nicht die Belange des Klimas“.

Von einer „vertrackten Situation“ spricht Hartmut Marotz (SPD) und stellt fest: „Wir alle wissen, dass es bereits fünf nach Zwölf ist, was das Klima auf unserem Planeten anbelangt – aber wir können uns auch nicht vom Leben abmelden.“ In Abwandlung des Grünen-Papiers empfiehlt der Ausschuss einen von Marotz vorgetragenen Antrag – der erste Teil hat die Zustimmung von SPD, CDU und Grünen erhalten: „Vor dem Hintergrund der Notlage des Weltklimas berücksichtigt die Gemeinde die Auswirkungen auf das Klima bei allen Entscheidungen und bevorzugt Lösungen, die sich positiv auf das Klima sowie auf den Umwelt- und Artenschutz auswirken.“ Der zweite Teil des Antrags findet die Zustimmung von SPD und Grünen, die CDU enthält sich: „Hierzu (zu dem ersten Teil des Antrags) wird zu sämtlichen Beschlussvorlagen das Kästchen ,Auswirkungen auf das Klima sowie den Umwelt- und Artenschutz’ mit der Auswahl ,ja: positiv’, ,ja:negativ’ und ,nein: keine’ verpflichtender Bestandteil.“

Zuvor hat Vecheldes Bürgermeister Ralf Werner erinnert, die Gemeinde verfolge bereits seit Jahren den „Gedanken des Klimaschutzes“ – als Beispiele nennt er die energetische Gebäudesanierung/den energetischen Gebäudeneubau, die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Beleuchtung, das Verwenden von Ökostrom sowie ökologische Heizmodelle für das Dornbergcarree in Vechelde und die geplante Kindertagesstätte in Denstorf. Werner: „Wir waren in der Gemeinde schon klimafreundlich unterwegs und werden auch weiterhin klimafreundlich unterwegs sein.“

Weitere Empfehlungen des Umwelt- und Planungsausschusses:

• Für die Bevölkerung im Vechelder Rathaus ausgelegt werden soll der Bebauungsplan „Hüttenstraße“: Er ermöglicht einem Privatinvestor die Erichtung eines Reiterhofs mit Reitplätzen und einer Reithalle am westlichen Ortsrand von Vallstedt.

• Gleiches gilt für den Bebauungsplan „Schleusenstraße V“: Damit kann ein Privater ein Wohnhaus an der Stichstraße der Schleusenstraße (Wedlenstedt) bauen.

• Vom Gemeinderat zu beschließen ist laut Ausschuss der Bebauungsplan „Im Winkel“ (Klein Gleidingen): Damit kann der Eigentümer eines landwirtschaftlichen Betriebs die Tierhaltung nicht nur in ursprünglicher Weise nutzen, sondern auch für pädagogische Angebote im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit im Sinne einer Erlebnispädagogik.

Von der Tagesordnung abgesetzt hat die Rathausverwaltung das Thema „Aufforstung durch Laubbaumanpflanzungen“, weil dafür ein anderer Standort gefunden werden soll.