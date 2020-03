Ein betrunkener Fahrer hat in Peine den Stützpfeiler eines Getränkemarkts gerammt.

Betrunkener Fahrer rammt in Peine Getränkemarkt-Stützpfeiler

Ein 66-jähriger Vechelder hat am Sonntag gegen 16.20 Uhr auf einem Parkplatz in der Peiner Straße mit seinem Daimler aus bislang unbekannter Ursache einen Stützpfeiler eines dortigen Getränkemarktes gerammt. Anschließend flüchtete der Man. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe konnte die Polizei den Fahrer verfolgen. Sie traf ihn wenig später im Wahler Weg an. Bei der Kontrolle bemerkten die Polizisten Anzeichen dafür, dass der Fahrer betrunken war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen; die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und der Führerschein sichergestellt.

Die Polizei leitete Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht ein. Es entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro.