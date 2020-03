Hans-Helmut Kunze ist neuer Ortsheimatpfleger in Sierße

Den Altersdurchschnitt der Ortsheimatpfleger in der Gemeinde Vechelde drückt er gewaltig nach unten: Hans-Helmut Kunze, der neue Heimatpfleger in Sierße, ist erst 38 Jahre alt. Zusammen mit Alexander Brendecke, Ortsheimatpfleger in Alvesse, ist er mit deutlichem Abstand der Jüngste in der Riege...