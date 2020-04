Dachstuhl brennt in Klein Gleidingen

Am frühen Nachmittag des Ostermontags geriet der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Klein Gleidingen in Brand. Wie die Feuerwehr Vechelde erst am Mittwoch mitteilte, wurden Kameraden aus Denstorf, Klein Gleidingen, Groß Gleidingen, Sonnenberg, Vechelade, Wedtlenstedt, Vechelde und Wahle sowie zwei Rettungswagen alarmiert. Aufgrund der Corona-Krise mussten die Fahrzeuge mit stark verringerter Personenzahl besetzt werden, so dass ungewöhnlich viele Fahrzeuge vor Ort waren.

Es brannten Fassendenteile am Balkon eines Mehrfamilienhauses. Das Feuer griff bereits auf den Dachstuhl über. Die Einsatzkräfte gingen mit zwei Trupps, teils mit Atemschutz, von innen und außen vor. Die Bewohnerin einer Wohnung im Erdgeschoss konnte aus dem Gebäude geführt und dem Rettungsdienst übergeben werden. Ein Hochleistungslüfter und die Drehleiter wurden eingesetzt. Der Korbführer der Drehleiter öffnete Teile des Daches und löschte kleinere Feuerstellen mit einem handgeführten C-Rohr. Durch den schnellen Einsatz konnte größerer Schaden verhindert werden, so die Feuerwehr. Vor Ort waren 75 Kameraden mit Gemeindebrandmeister und Stellvertreter. Nach 60 Minuten konnten sie abrücken.