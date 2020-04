Nächtliche Alkoholfahrt in Vechelde endet mit Unfall

Auf der Hildesheimer Straße in Vechelde ereignete sich laut Polizeibericht von Dienstag am Montag gegen 0.50 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Hildesheimer Straße. Laut bericht fuhr ein 28-jähriger Braunschweiger mit seinem Auto auf der Hildesheimer Straße in Richtung Denstorf. Dabei fuhr er aus bislang ungeklärter Ursache auf den am Straßenrand geparkten Wagen einer 33-jährigen Vechelderin auf. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Anzeichen für eine Alkoholbeeinflussung bei dem Braunschweiger fest. Ihm wurde eine Blutprobe im Klinikum Peine entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Der Führerschein wurde durch die Polizei sichergestellt. Es entstand ein Schaden in Höhe von schätzungsweise 13.000 Euro.

