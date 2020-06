Vecheldes neuer Schiedsmann Achim Horaiske stellt sich vor

Zur Begrüßung gibt es leckeren Erdbeerkuchen mit Sahne: Achim Horaiske weiß, wie eine entspannte Gesprächsatmosphäre zu schaffen ist – eine gute Voraussetzung für seine neue ehrenamtliche Aufgabe. Der Wierther ist Schiedsmann der Gemeinde Vechelde, seine Amtszeit beträgt fünf Jahre. In der Position kommt es sehr darauf an, Streithähne an einen Tisch zu bringen und in einem Gespräch die verhärteten Fronten aufzuweichen – das klappt am besten in einer angenehmen Atmosphäre. „Eine Einigung, eine Schlichtung ist aber nur möglich, wenn beide Seiten kompromissbereit sind“, ist sich Horaiske bewusst – er ist Nachfolger von Dieter Buczko aus Vechelde, der das Amt aus Altersgründen abgegeben hat.

Stichwort Kompromissbereitschaft: „Ich bin verheiratet, habe drei Söhne und einen Hund – da lernt man naturgemäß, Kompromisse einzugehen“, stellt Horaiske mit einem Schmunzeln fest. Um das Schiedsamt hat sich der 59 Jahre alte Ruheständler, der in einer Führungsposition im VW-Werk in in Braunschweig gearbeitet hat, bewusst beworben. Möglicherweise, erklärt der Familienvater, liege es auch an seinem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, dass ihn diese Aufgabe interessiere. Vecheldes Bürgermeister Ralf Werner jedenfalls, der auch in Wierthe wohnt, habe auf seine Bewerbungsentscheidung keinerlei Einfluss ausgeübt, versichert Horaiske. Unter sieben Bewerbern haben sich der Gemeinderat und das Amtsgericht Braunschweig für ihn entschieden – also für Lebenserfahrung und 40-jährige Berufserfahrung. Zu schlichten und Kompromisse zu finden – darum sei es Horaiske auch bei VW gegangen.

Außer mit Familien- und Arbeitsrecht befassen sich Schiedsleute mit allen Themen. „Auch bei der Dieselgate-Affäre von VW hätten sie theoretisch eine Schiedsperson einschalten können“, merkt Horaiske an – ist aber nicht geschehen. Für Schiedsleute geht es in erster Linie um Nachbarschaftsstreitigkeiten. „Schiedsverfahren sind dabei verpflichtend, bevor ein Gericht eingeschaltet werden kann.“ Seine Verhandlungen will Horaiske entweder im Vechelder Rathaus oder im Wierther Dorfgemeinschaftshaus (DGH) stattfinden lassen. Seine ersten Fälle nimmt er zusammen mit seinem Stellvertreter Uwe Holzberger (Vechelde), von dessen Erfahrungen im Schiedsgeschäft Horaiske profitieren möchte. „Warum willst Du dir so etwas antun?“, sei er gefragt worden mit Blick auf das Schiedsamt. „Weil ich es als Herausforderung ansehe zu schlichten“, lautet seine Antwort.

Horaiske, der in Braunschweig Werkzeugmacher gelernt und in Bielefeld Maschinenbau studiert hat, hat im Studium auch Seminare zu juristischen Themen besucht. „Rechtliche Fragestellungen haben mich schon früh interessiert“, blickt er zurück. „Manchmal reicht es aus, sich gegenseitig so richtig die Meinung zu geigen“, glaubt der Wierther in puncto Schiedsverhandlungen. Die Ergebnisse einer Einigung werden protokolliert, diese von beiden Seiten unterzeichneten Protokolle sind verbindlich, die Regelungen einklagbar. 50 Euro kostet ein Schiedsverfahren.

Der Sport gehört zu den Hobbys von Achim Horasike: Beim SC Germania Wierthe ist er Vorsitzender, spielt dort Tischtennis, beim TSV Sonnenberg ist er Schriftwart. Als eingefleischter Eintracht-Fan ist er Dauerkartenbesitzer der Drittliga-Fußballmannschaft. Zudem bezeichnet er sich als Basteltyp an Haus und Garten, als Föhr-Fan und Hundeliebhaber – seine 13 Jahre alte Kromfohrländer-Hündin Emma quittiert das mit Bellen.

Bei Schiedsangelegenheiten ist Achim Horaiske zu erreichen unter (05302) 7492 per Telefon oder unter achim.horasike@schiedsmann.de per Mail.