Volksfest in Bettmar – alternative Feier mit Corona-Scheiben

Alles anders ist in diesem Jahr wegen „Corona“ – und davon bleibt auch Bettmar nicht verschont: Normalerweise hätte jetzt im Juli beim Volksfest ein großes Festzelt gestanden und das Dorf hätte drei Tage lang zusammen gefeiert. Doch wegen der Pandemie musste das Fest gestrichen werden.

„Die Ernüchterung war groß, und die Dorfbewohner konnten sich nicht so recht damit anfreunden, das Fest – es wird traditionell seit Jahrzehnten gefeiert – einfach ausfallen zu lassen“, berichtet Christoph Minderlein, Vorsitzender der Kulturgemeinschaft Bettmar, die das Fest veranstaltet.

Jeder Bettmarer kann seine eigene Scheibe gestalten

Also haben sie in Bettmar nach einer Möglichkeit gesucht, gemeinsam zu feiern und dabei die Corona-Beschränkungen einzuhalten. „Alle Einwohner wurden aufgerufen, zum Festwochenende ihre Häuser zu schmücken, wie üblicherweise zum Volksfest“, schildert Minderlein: „Zudem konnte jeder seine individuelle ,Corona-Schützenscheibe’ gestalten und an das eigene Haus nageln.“ Am „Volksfest-Sonntag“ hat eine Jury die Scheiben bewertet: Sie wurde von den Teilnehmern in den Gärten empfangen.

Am späten Nachmittag haben sie auf dem Marktplatz in Bettmar, wo normalerweise das Volksfest stattfindet, die Ergebnisse verkündet. „Insgesamt gab es mehr als 20 verschiedene Scheiben mit unterschiedlichsten Motiven“, sagt Minderlein erfreut: „Die Gewinner erhielten gesponsorte Gutscheine für den örtlichen Hofladen.“ Die Kulturgemeinschaft bedankt sich bei allen Teilnehmern und hofft, trotz des tollen Alternativprogramms im nächsten Jahr zum 875-jährigen Dorfjubiläum wieder eine „richtiges“ Volksfest ausrichten zu dürfen.