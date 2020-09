Lächeln für die Landwirtschaft

Kartoffelbauer Jürgen aus dem Kreis Peine – den Nachnamen nennt das Landvolk nicht – soll es rausreißen: nicht diese Knollen aus der Erde, sondern mit einem freundlichen Lächeln das Image der Landwirtschaft. Jürgen steht als Versorger vor Ort für „gute und regionale Lebensmittel“, wie auf den Plakaten des Landvolks mit Jürgens Konterfei zu lesen ist. „Echt grün – Eure Landwirte“ heißt die Kampagne dieses Verbands in der Region, also auch im Kreis Peine. Für ein neues gesellschaftliches Verständnis von „moderner und tierfreundlicher Landwirtschaft“ zu werben, das Image und Ansehen der Landwirtschaft zu verbessern und einen „konstruktiven Dialog“ aktiv zu fördern – das will das Landvolk erreichen mit dieser Aktion. Und Jürgens Lächeln soll dabei helfen.

