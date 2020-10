„Bushaltestellen in Vechelde nur bedingt barrierefrei“

Barrierefreie Bushaltestellen – sie werden in der Gemeinde Vechelde und darüber hinaus kreisweit aufgestellt. Allerdings: Dabei habe man aber lediglich bestimmte Bevölkerungsgruppen im Blick – das bemängelt ein Vechelder auf unserem Internetportal Alarm 38: „Allein ein höhengleicher Einstieg für Rollstuhlfahrer, für Mütter mit Kinderwagen oder Personen mit Rollator bedeutet noch keine Barrierefreiheit.“

Bei seinem Einwand geht es dem Vechelder um Sehbehinderte: Sie benötigten taktile (zu ertastende) Leitlinien, um den Einstieg zu finden, sowie Auffindestreifen auf dem Gehweg und im Einstiegsfeld – beides fehle jedoch bislang. „Können die Busse zudem spaltfrei an den erhöhten Bordstein heranfahren?“ fragt der Vechelder und kommt zu dem Schluss: „Es bleibt noch viel zu tun, um die im Personenbeförderungsgesetz bis Ende 2021 vorgegebene Verpflichtung zu erfüllen.“

„Ziel ist es, alle Haltestellen im Verbandsgebiet barrierefrei aus- und umzubauen“

Zuständig für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und damit für den Linienbusverkehr ist der Regionalverband Großraum Braunschweig – dessen Sprecherin Gisela Noske unterstreicht: „Wir wollen allen Menschen – mit und ohne Handicap – die Teilnahme am öffentlichen Leben ermöglichen.“ Entsprechend müssten alle Bushaltestelle, Bahnsteige und Verkehrsstationen in jeglicher Hinsicht barrierefrei gestaltet werden – das sei im Nahverkehrsplan (www.regionalverband-braunschweig.de/verkehrsplanung/nahverkehrsplan-nvp) festgelegt. So würden in den nächsten beiden Jahren im Kreis Peine elf dynamische Fahrgastinformations(DFI)-Anzeiger installiert, im gesamten Verbandsgebiet seien es mehr als 400: Bei den Anzeigern für die Busfahrzeiten gebe es eine gut zu lesende Schrift sowie eine „Text-to-speech-Taste“ (Text wird vorgelesen). Gisela Noske: „Unser Ziel ist es zudem, alle Haltestellen im Verbandsgebiet – davon gibt es rund 3.200 – barrierefrei aus- und umzubauen.“ Das gehe allerdings nur in Zusammenarbeit mit den Kommunen und bei einer entsprechenden finanziellen Förderung durch das Land.

Bauarbeiten an der Vechelde Sporthalle Ende Oktober beenden

Eine andere Baustelle befindet sich an der gemeindeeigene Sporthalle am Schützenplatz in Vechelde: Dort lässt die Gemeinde das Eingangselement, den Kellerabgang und die Notausgangstür aus der Sporthalle erneuern. Baubeginn ist im März gewesen. „Wegen Corona hatte die Firma Lieferschwierigkeiten bei bestimmten Bauteilen“, erklärt Britta Schwartz-Landeck, Bürgermeister-Vertreterin im Vechelder Rathaus. Mittlerweile sei aber die Tür eingebaut. „Wir können den neuen Haupteingang planmäßig Ende Oktober freigeben“, blickt sie voraus. Anschließend erfolge ein Anstrich der Fassade. Die Gesamtkosten beziffert Britta Schwartz-Landeck mit rund 53.000 Euro.

Hinweisschilder an Eingangstüren zum Vechelder Schlosspark

Als „etwas anfällig“ bezeichnet sie die Eingangstüren zum Vechelder Schlosspark (Süd- und Ostseite): „Sie werden deshalb regelmäßig kontrolliert und gegebenenfalls wieder eingehakt oder repariert.“ Aktuell seien beide Türen funktionsfähig. Die Anregung aus der Bevölkerung, die Hinweisschilder „Drücken“ beziehungsweise „Ziehen“ an den Türen anzubringen, „nehmen wir gern auf“.