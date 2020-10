Mit dem Abriss der Gaststätte Dorfkrug mitsamt Saal haben die Denstorfer einen Ort für größere Feiern verloren: Deshalb regen der Karneval-Club, die Chorgemeinschaft und der Sportverein TSV Denstorf an, das Dorfgemeinschaftshaus in Denstorf für größere Veranstaltungen umzubauen.

Im Ortsrat Denstorf/Klein Gleidingen stößt dieser Wunsch nach größeren Räumlichkeiten auf offene Ohren: Die Vechelder Rathausverwaltung möge die Umsetzung der Vereinswünsche prüfen und die Kosten im Gemeindehaushalt fürs nächste Jahr aufnehmen – darum bittet das Gremium. In der Haushaltsberatung für den Etat 2021 wird das Thema wieder im Ortsrat landen. Im vergangenen Jahr sind der Dorfkrug mitsamt Nebengebäude abgerissen worden, um Platz zu schaffen für zwei Mehrfamilienhäuser.

Weiterhin wird die Hindenburgstraße in Denstorf Hindenburgstraße heißen: Mit dem Antrag einer anonymen Person, den Straßennamen zu ändern, hat sich der Ortsrat nicht befasst – so hat sich das Gremium bei zwei Enthaltungen entschieden. Als Reichspräsident hat Paul von Hindenburg (1847 bis 1934) am 30. Januar 1933 Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt.