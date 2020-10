Eine Fahrt zum Drehort der Fernsehserie „Der Landarzt“

26 Mitglieder und Freunde des SV Rot-Weiß Groß Gleidingen waren auf Vereinsfahrt. Im Bus merkte man den Unterschied zu den vorherigen Jahren, es war viel leerer als üblich, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins mit Blick auf die Corona-Pandemie. Am ersten Tag erkundeten die Groß Gleidinger die Marzipanstadt Lübeck bei einer zweistündigen Stadtführung. Anschließend ging es nach Grevenburg in das Hotel Auerhahn, das für die kommenden Nächte die Reisegruppe beherbergte.

Am zweiten Tag ging es auf dem Schiff von Kappeln über die Schlei bis auf die Ostsee. Während der Fahrt konnten die Drehorte der Fernsehserie „Der Landarzt“ vom Wasser aus entdeckt werden. Im Gut Ludwigsburg gab es eine Stärkung bei Kaffee und Kuchen und die Räumlichkeiten, wie die „Bunte Kammer“, wurden von der Gruppe bestaunt. Nebenbei erzählte der Gutsherr die bekannten Gespenstergeschichten des Guts Ludwigsburg. Dieser erlebnisreiche Tag endete mit einem Tanzabend mit ausreichendem Mindestabstand. Am Abreisetag ging es über Eutin und Ahrensburg zurück nach Groß Gleidingen.

red