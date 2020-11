„Verkehrsunfall – PKW gegen Baum“: Mit diesem Funkspruch hat die Integrierte Regionalleitstelle in Braunschweig am heutigen Mittwoch den Feuerwehrschwerpunkt Vechelde/Wahle über einen Verkehrsunfall auf der Hildesheimer Straße in Vechelde alarmiert.

„Offensichtlich aufgrund eines Krampfanfalls konnte ein 73-Jähriger seine Fahrspur in Richtung Ortsmitte nicht halten“, beschreibt Michael Hanne, Ortsbrandmeister in Vechelde/Wahle. Daher sei der Rentner über die Gegenfahrbahn hinweg gegen einen Straßenbaum gefahren – und das offenbar ohne zu bremsen. In zweierlei Hinsicht habe der Autofahrer aber noch Glück gehabt: Einerseits hätten alle Rückhaltesysteme (etwa Airbag) seines PKW funktioniert. „Andererseits haben Ersthelfer den nicht ansprechbaren Mann sofort aus seinem Fahrzeug gerettet und bis zum Eintreffen der Feuerwehr intensiv bewacht, warm gehalten und betreut“, lobt Hanne. Der Schaden am Fahrzeug sei allerdings erheblich. „Passanten sind als Ersthelfer tätig geworden“ Nach dem Eintreffen der Rüsteinheit der Ortswehr übernahmen zwei Feuerwehrsanitäter die Überwachung der Vitalfunktionen und die Betreuung des verletzten Fahrers bis zum Eintreffen des Notarztes und eines Rettungswagens. „Danach haben wir den PKW spannungsfrei gemacht und vom Baum abgebrochene Äste in einer Hofeinfahrt gelagert“, schildert der Ortsbrandmeister. Zeitweise musste die Hildesheimer Straße aufgrund der Arbeiten gesperrt werden. „Wegen der Umleitungsmöglichkeiten hat es aber keine Probleme gegeben“, erklärt Hanne: „Wir freuen uns darüber, dass Passanten nicht am Unfallort vorbeigegangen sind, sondern als Ersthelfer tätig geworden sind.“ Im Einsatz waren zwölf Feuerwehrleute mit dem Einsatzleitwagen, dem Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug und dem Rüstwagen.