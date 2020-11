Es verbreitet buchstäblich „Sonnenschein“ und „Mondscheingefühle“ – das Künstlerduo „Lady Sunshine & Mister Moon“: Dahinter verbergen sich die Österreicherin Elisabeth Heller und der gebürtige Vechelder Oliver Timpe. In Corona-Zeiten sind die Auftritte der beiden mit ihrer Show und viel Gesang zwar nicht angesagt – aber verzichten müssen wir trotzdem nicht auf sie. Denn mit ihrem Lied „Romeo und Julia“ sind „Lady Sunshine & Mister Moon“ im Radio zu hören – in der Hitparade von „hr4“. Und damit das so bleibt, ist das Paar auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen: Denn die Hörer können ihnen ihre Stimme geben. Wie das funktioniert, ist nachzulesen unter www.hr4.de im Internet – dort gibt es den Verweis auf die hr4-Hitparade.