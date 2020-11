Das Foto zeigt (von links) Sascha Thörmann (Teamleiter im Bereich Service und Beratung), Volker Lang (Vorstandsmitglied BS Energy-Gruppe) und Michael Borchers (Sachbearbeiter im Bereich Service und Beratung) während der Eröffnung in Vechelde.

Vechelde. Hintergrund ist laut Unternehmen die steigende Kundenzahl. Die Räume befinden sich an der Peiner Straße 15.

BS Energy eröffnet ein neues Büro in Vechelde

Das Unternehmen BS Energy hat am vergangenen Freitag an der Peiner Straße 15 in Vechelde ein neues Kundenbüro eröffnet. Vechelde ist nach Braunschweig und Cremlingen der dritte Standort eines Kundenbüros des Energieversorgers, berichtet Julia Lübcke aus dem Bereich, Unternehmenskommunikation, Sponsoring, Events.

Dauerhafte Präsenz

„Da die Kundenanzahl in Vechelde stetig steigt, bieten wir hier ab sofort eine dauerhafte Vor-Ort-Präsenz an. So können wir sowohl unser persönliches Beratungsangebot erhöhen als auch unseren Service für Kunden und die, die es werden wollen, ausbauen ”, wird Volker Lang, Vorstandsmitglied der BS Energy-Gruppe zitiert.

Zum Büro

Das Büro ist Montags bis Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16.30 Uhr sowie freitags von 9 bis 14 Uhr geöffnet. Wie in den anderen Kundenbüros von BS Energy kommt es auch in Vechelde zur Anwendung eines Hygienekonzepts, um die Gesundheit von Kunden und Mitarbeitern bestmöglich zu schützen, so das Unternehmen.

red