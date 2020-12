Vallstedter Spargemeinschaft „Zum Dorfkrug“ gibt auf

Nach 66 Jahren endet für die Spargemeinschaft „Zum Dorfkrug“ aus Vallstedt eine schöne Tradition. Allerdings geben die Sparer ihre liebgewonnene Sparleidenschaft nicht ganz freiwillig auf. Wenn auch der Sparkasten schon seit Langem nicht mehr existiert und das Geld bei Ortsbürgermeister Hans-Jürgen Mintel zum Einzahlen an die Bank vorbeigebracht wurde, war doch das gesellige Beisammensein für die Sparfüchse mit dem gemeinsamen Essen vor dem ersten Adventwochenende seit 1954 immer ein schöner Anlass sich zu treffen und die Geselligkeit zu pflegen.

Was ist passiert? Wolfgang Voges, einer der Sparer, dessen Eltern bereits bei der Gründung ein Sparfach hatten, sagt: „Unsere letzte Dorfgaststätte hat durch Corona geschlossen, wo sollen wir uns jetzt noch treffen?“.

Über die Entstehungsgeschichte und den Grundgedanken des Sparkastens hat er auch noch einiges zu berichten. „Die Spargemeinschaft „Zum Dorfkrug“ schloss sich 1954 zusammen, weil bei vielen Dorfbewohnern zum Jahresende das Geld knapp wurde.“ Den Anfang machten 40 Vallstedter, die einmal wöchentlich zum Sparen in die damalige Gaststätte von Albert und Henny Langemann „Zum Dorfkrug“ gingen und einen ihnen möglichen Betrag in den Kasten steckten.

„Damals waren es noch Mark oder Pfennigstücke,“ lacht Voges. Und es war gar nicht so einfach, ein Fach zu ergattern. Voges: „Ich habe mein Fach von meiner Mutter übernommen, da war ich gerade mal 16 Jahre.“ Wöchentlich ging es mit den abgeknapsten Geldern zum Sparkasten und wer dies vergaß, musste Ende des Jahres ein Strafgeld zahlen. Kontrolliert wurde das bei der wöchentlichen Leerung. „Wenn in einem Fach kein Geld war, wurde dies vermerkt und natürlich für das Strafgeld notiert. Anfänglich 30 Pfennig,“ sagt Voges.

Es soll auch Sparer gegeben haben, laut Wolfgang Voges, die mehr Strafgelder zahlen mussten als sie angespart hatten. Die Strafgelder, wurden für das gemeinsame Essen verjubelt. Noch im Gründungsjahr 1954 gab es das erste Sparessen. „Kartoffelsalat mit Bockwurst“, lacht Voges.

Der warme Geldsegen wurde für die unterschiedlichsten Wünsche verwendet. „Einer wollte sich ein Schwein zum Schlachten kaufen, das war damals nicht ganz billig oder es fand Verwendung für Weihnachtsgeschenke,“ weiß Voges.

Nachdem auch die Dorfgaststätte „Zum Dorfkrug“ 1975 ihre Türen geschlossen hatte, siedelten die Sparwilligen 1976 in die Gaststätte von Manfred und Gisela Wilken zur „Grünen Allee“ um.

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Wolfgang Voges die Verwaltung der Gelder übernommen. Mit der Übersiedelung zur „Grünen Allee“ ging dieses Amt an Hans-Jürgen Mintel über. Und schließlich der dritte und letzte Umzug in die Gaststätte „Minis Bierquelle“.

Ein unschönes Erlebnis ereignete sich für die Spargemeinschaft 2014 zum 60-jährigen Bestehen. Diebe machten sich an den Sparfächern zu schaffen und plünderten in der „Grünen Allee“ die Kästen. „Allerdings“ so Voges „haben wir unser Geld von der Bank ersetzt bekommen. Glück im Unglück.“

Beim dritten Umzug in „Minis Bierquelle“ gab es keinen Sparkasten mehr, sondern die Sparbeträge wurden von Erika Polzin und Gisela Nothdurft eingesammelt und zur Bank gebracht. Auch die Geselligkeit hatte sich nach den zwei Umzügen etwas verändert. Was mit Bockwurst und Kartoffelsalat begann, entwickelte sich zu einem Sparevent mit Tombola, Alleinunterhalter sowie Wild mit Knödeln.

An die Anfangsfeiern erinnert sich Jürgen Langemann, dessen Eltern die Gaststätte „Zum Dorfkrug“ hatten, mit einem Schmunzeln: „Das war immer urgemütlich, Musik kam aus der Musikbox, die per Handwagen antransportiert wurde, oder ich habe auf der Trompete gespielt.“ Eine, die auch gern an die Zeit des Sparens zurückdenkt, ist Gisela Kretschmer: „Wir haben in der Woche 10 Mark gespart, da kam schon ein ordentliches Sümmchen zusammen für Weihnachtsgeschenke,“ sagt die Vallstedterin.

Auch Kerstin und Hans-Jürgen Mintel kamen durch Freunde zu einem Sparfach und nutzten die Gelegenheit etwas Bares auf die Seite zu legen. Die Gelder wurden bis zum Schluss von der Spargemeinschaft zum Ortsbürgermeister gebracht, der diese zur Bank trug.

Allerdings hatte sich die Zahl der Sparer auch drastisch reduziert von anfänglich 40 Sparern reduzierten sich die Sparfüchse auf neun Personen. Aber auch das ist jetzt zu Ende – die Spargemeinschaft „Zum Dorfkrug“ ist ein weiterer Teil, der dem Dorfleben abhanden kommt. Wolfgang Voges: „Wir hätten weitergemacht, doch ohne Gaststätte …“.