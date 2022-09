Zwei ganz besondere Jubiläen der Gemeinde Vechelde

40 Jahre und 35 Jahre im Dienst der Gemeinde Vechelde: Grete Hannig und Rüdiger Plagge feiern ein seltenes Jubiläum. Nahezu ihr gesamtes Berufsleben halten sie der Gemeinde die Treue. Dafür ehrte sie Bürgermeister Tobias Grünert im Namen der Gemeinde im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Rathaus.

Grete Hannig hat 1980 ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten abgeschlossen und fing am 1. Mai 1982 bei der Gemeinde Vechelde an. Seitdem ist sie im Familienservice tätig „und dort zu einem nicht mehr wegzudenkenden Teil der Gemeindeverwaltung geworden“, wie die Gemeinde mitteilt. Sie erlebe nun bereits ehemalige Kindergarten-Kinder als Eltern der nächsten Generation – eine besondere Kontinuität.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Plagge arbeitet auch in der Rentenzeit weiter

Rüdiger Plagge absolvierte eine Ausbildung zum Industriekaufmann, bevor er den sozialen Bereich für sich entdeckte. Am 18. Mai 1987 startete er bei der Gemeinde Vechelde, ebenfalls in der Jugendpflege, die er von Beginn an bis zu seinem Renteneintritt Ende 2020 leitete und sie in diesen Jahren geprägt habe. Aber auch in seiner Rentenzeit unterstützt er die Gemeinde und arbeitet weiterhin in Teilzeit in der Jugendpflege mit.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus dem Landkreis Peine:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de