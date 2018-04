Bauland ist begehrt – 280 Bewerber für einen Bauplatz

Die Nachfrage nach Bauplätzen in der Gemeinde Wendeburg ist weiterhin hoch. Auf ein Grundstück kommen zurzeit 280 Bewerber, erklärte Bürgermeister Gerd Albrecht am Dienstagabend in der Sitzung des Rates. Im Baugebiet „Meierholz West III“ sind die ersten Häuser von 36 Häusern gebaut worden. ...