Neubrück ab 1970 in Bildern

Gisela Eberhard sagt: „Es ist viel passiert ab 1970.“ In mehr als 100 Bildern erinnert sie in der Ausstellung daran. Foto: Henrik Bode

Auf dem Plakat ist Richard Schmidt zu sehen, wie er eines der runden Fenster am Feuerwehrgerätehaus von Neubrück mauert. Das war 1992. Eine Erinnerung an die jüngere Geschichte des Dorfes – eine von vielen. Ortsheimatpflegerin Gisela Eberhard hat sie gesammelt und zeigt sie am Wochenende in einer Ausstellung mit mehr als 100 Bildern im Dorfgemeinschaftsraum des Feuerwehrgerätehauses.

Nach mehreren Ausstellungen, die sich mit der Geschichte befassten, „bin ich jetzt in der Gegenwart angekommen“, sagt Gisela Eberhard. „Es ist viel passiert ab 1970.“ In den 1980er Jahren sei in Neubrück viel gebaut worden. „1983 wurde der Sportplatz eingeweiht und das Sporthaus gebaut, 1984 das Schützenheim“, erinnert sie. Das „gut gemachte“ Zentrum zwischen den Ortsteilen Neubrück und Ersehof sei entstanden. Die Ausstellung erinnert aber auch an die Entenfarm, das Kühlhaus und die Zeltlager der Jugendlichen Ende der 1980er Jahre am Okerufer. „Ihren Proviant haben die Jugendlichen mit Schiebekarren dorthin gebracht“, erzählt Gisela Eberhard. Das Foto zeigt: Die Karren dienten dann gleich auch als „Liegestuhl“.

Ein weiteres Foto erinnert an die Schwalben, die sich noch 1994 auf der Telefon-Freileitung gesammelt haben. Die Leitung ist mittlerweile verschwunden. Und wo sind die Schwalben geblieben?

Auf den Bildern in unterschiedlich großen Formaten erinnert Gisela Eberhard natürlich auch an die Feste und die Menschen des Dorfes: Brückenfest, Gemeindefest, Seniorenfeiern, die Fahrt ins gleichnamige Neubrück an der Spree. Dann das Foto von der Jugendwehr 1989 – aus den Jugendlichen sind längst gestandene Männer geworden. „Eigentlich müsste man die Gruppe 30 Jahre später genau so noch einmal zusammenstellen“, überlegt die Ortsheimatpflegerin.

Die Idee für die größere Ausstellung über die „modernen Zeiten“ in Neubrück hatte sie, als sie die kleine Ausstellung anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Gemeinde Wendeburg vorbereitete. „Klaus Panten hatte immer eine Kamera dabei – von ihm habe ich einige Bilder bekommen.“ Und dann habe sie im Dorf weiter und weiter nach Fotos gefragt. „Ich habe sehr viele bekommen, auch von Heidi Philipp.“

Mehrfach hat die Ortsheimatpflegerin schon schöne Ausstellungen gezeigt, darunter „Das alte Dorf“ im Jahr 2008, „Das Dorf im Umbruch 2015“, „Erst die Arbeit“ im Jahr 2012.