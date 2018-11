Wendeburger Störche bekommen ein neues Nest

Für „seine“ Störche macht Dieter Kaufmann alles. Vielleicht ist das das Geheimnis, warum Paul und Lilli Jahr für Jahr an den Hohen Hof zurückkehren und ihr Nachwuchs so gut gedeiht. 2017 und auch in diesem Jahr hatte das Storchenpaar jeweils fünf Junge. Jetzt hat Dieter Kaufmann das Storchennest samt Unterbau erneuert. Am Donnerstag hat Dachdeckermeister Peter Badey den neuen Wohnsitz für das Storchenpaar aufs Dach des Kaufmann´schen...