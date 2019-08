Wendeburger Grundschule bereit für den Start

Wenn am Donnerstag die Schule wieder beginnt, haben die Handwerker ihre „Hausaufgaben“ erledigt. Die Gemeinde Wendeburg hatte mehrere Arbeiten in Auftrag gegeben. So wurden für 9000 Euro an den drei neuen Klassenzimmern die gewünschten Außenjalousien angebracht. Außerdem wurden in den beiden Klassenzimmern im denkmalgeschützten Altbau die Fußböden saniert und neu aufgebaut. Beide Räume seien renoviert worden und haben neue Holzfenster...