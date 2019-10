Wendeburg erwartet Besuch aus polnischer Partnergemeinde

Eine Delegation aus Tulowice, der Wendeburger Partnergemeinde in Polen, besucht an diesem Wochenende Wendeburg. Die Gäste werden am Freitag um 16 Uhr erwartet. Dem gemütlichen Beisammensein mit Abendessen am Abend folgt am Samstag ein Besichtigungsprogramm. Begleitet von Bürgermeister Gerd Albrecht und mehreren Mitgliedern des Gemeinderates sollen das Haus der Freiwilligen Feuerwehr Wendeburg-Kernort, die Aueschule und die Kinderkrippe...