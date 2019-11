Schülerzahlen in Wendeburg gehen kurzzeitig zurück

Die Zahl der Grundschüler in der Gemeinde Wendeburg geht nach derzeitigem Stand zum Beginn des Schuljahrs 2020/2021 zurück. 350 Erstklässler werden erwartet. In diesem Jahr sind 372 Kinder eingeschult worden. Für die Grundschule Wendeburg stehen 225 Kinder im Plan, in diesem Jahr waren es 239. In Bortfeld geht die Zahl von 80 Erstklässler auf 75 zurück. Die Ausnahme bildet Meerdorf: Dort werden 50 Erstklässler erwartet, zwei mehr als...