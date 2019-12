Wendeburger Krippenkinder bekommen bunte Socken

Nathalie Schremmer strickt gern und wohnt in der Nachbarschaft der Zweidorfer Krippe. Und so kommt es, dass sie auch in diesem Jahr wieder den Kindern der kommunalen Krippe einen Besuch abstattete, am Nikolaustag. Für jedes der 15 Kinder hatte Nathalie Schremmer ein paar schöne warme Socken...