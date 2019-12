Zeitkapsel für Feuerwehrhaus Bortfeld eingemauert

Die Grundsteinlegung für das Bortfelder Feuerwehrhaus zu einem Zeitpunkt, zu dem schon viele Wände des Neubaus stehen? Dafür gab es am Dienstagmittag auf der Baustelle der Gemeinde Wendeburg am Polterdamm in Bortfeld eine plausible Erklärung: Die Freiwillige Feuerwehr Bortfeld hatte gewünscht, dass die Zeitkapsel nicht mit dem Grundstein eingemauert, sondern in eine Wand im Eingangsbereich eingelassen wird und künftig für alle Besucher...